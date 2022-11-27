Hava harekatımız iddiaları yerle bir etti: Türkiye'yi hafife almak büyük hata

Türkiye'nin hava harekatlarını işaret eden Yunan medyası 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası "Türk Hava Kuvvetleri zayıflıyor" iddiasının gerçeklikten uzak olduğunu yazdı.



Analiz yazısında Yunanistan'daki kitle iletişim araçlarını elinde bulunduran yabancı sermayelere tepki gösterildi. Yunan Hükümeti'nin her duyurusuna inanılmasını "olağanüstü bir kolaylık" olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin Türkiye'nin düzenlediği hava harekatına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin kendisini savunma hakkının olduğunu dile getirmesi analiz yazısında geniş yer buldu. Haberde, "Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası alanda tecrit edildiği veya Ankara'nın Washington ile ilişkilerinin kesin bir şekilde bozulduğu (yukarıda bahsi geçen medya dahil) iddialarını çürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Uluslararası ilişkilerin dinamik olduğu ve Yunanistan'ın sık sık başvurduğu "uluslararası hukuk"un ise zamanın koşullarına göre değişebileceği aktarıldı.

"TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALMAK BÜYÜK BİR HATA"

Türkiye'nin terör hedeflerine yönelik yürüttüğü hava harekatları örnek gösterilirken 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıfladığı iddiasının sahadaki gerçeklikle uyuşmadığı belirtildi.

Analiz yazısında şu ifadeler yer aldı; Tam 39 gün sonra "Fırat Kalkanı" adı verilen geniş çaplı bir harekât gerçekleştirdiler. Rakibini hafife almak büyük bir hatadır ve Yunanistan'da birçok insan bu hataya düşüyor.

Hellenic Defence Systems'e (EAS) bağlı fabrikanın kapatılması nedeniyle Atina hükümetine tepki gösterilirken, Yunan milli savunma politikasının yetersiz olduğu dile getirildi.

Star Gazetesi