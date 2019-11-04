Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık 'Anayasayı ihlal etme' suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağrılaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.
15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Hava Harp Okulu'nun darbe girişimi eylem ve faaliyetleri ile yapılan görevlendirmelerini koordine eden eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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