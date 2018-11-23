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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

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İptal edilen seferler şöyle:
 
İDO
 
07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa
 
07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı
 
BUDO
 
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
 
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
 
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
 
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
 
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
 
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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