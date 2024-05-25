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Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:52 - Güncelleme:
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs 2024 tarihinde TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Kadıoğlu'nun uçuşuna ilişkin görüntülere de yer verildi.

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