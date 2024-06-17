Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Mehmetçiği ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ilk olarak Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Kadıoğlu, daha sonra Diyarbakır'daki 8'inci ve Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan birlik komutanlarının ve Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezinde, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında ve Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan... pic.twitter.com/qMBD0ziuFU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2024