Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.
- AA
Ankara merkezli 18 ilde 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlının Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatı tespit edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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