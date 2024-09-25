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Hava sıcaklıkları artıyor! Meteoroloji'den sis uyarısı

Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının artacağı açıklanırken, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus beklendiği belirtildi.

IHA25 Eylül 2024 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Hava sıcaklıkları artıyor! Meteoroloji'den sis uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

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