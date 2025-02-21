Hava tahmin uzmanları gün verdi: Salıya kadar etkili olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, AA muhabirine, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.

Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, İstanbul için 3 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunduğunu hatırlatan Acar, kar yağışlarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde de yoğun olacağını vurguladı.

Acar, cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da kar yağışının kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacağına dikkati çekti.

Ankara'da cumartesi günü hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Acar, Başkent'te çarşambaya kadar sabah ve gece saatlerinde soğuk hava ile ayazın etkili olacağını bildirdi.

- "ŞUBAT AYININ SONUNA KADAR SOĞUK HAVANIN ETKİSİ SÜRECEK"

Acar, sıcaklığın salıdan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek. Mart ayının ilk haftasında ise nispeten biraz daha ılık ve yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar Akdeniz'den geleceği için mart ayının başında biraz daha yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Fakat salı gününe kadar ülkemiz soğuk havanın etkisinde kalmaya devam edecek."

Doğu kesimlerde, Sivas'ın doğusundan başlayarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını aktaran Acar, "Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.