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Hava ve Deniz Kuvvetleri'nden Akdeniz'de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı, uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icrasını denemek ve geliştirmek amacıyla Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla Akdeniz'de 'Açık Deniz Eğitimi'nin gerçekleştirildiğini açıkladı.

DHA12 Haziran 2020 Cuma 23:31 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 23:31
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, müşterek olarak planlanan eğitimin, başarıyla icra edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Faaliyete katılan 17 uçak Eskişehir'de konuşlu bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) harekat komutasında, 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı Taktik Komutasında görevlerini icra etmiştir. Açık Deniz Eğitimi'ne katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerinde yerlerini almıştır. Kara sularımızdan itibaren yaklaşık 1050 millik (2000 kilometre) rota boyunca gerçekleşen ve 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denenmiş; havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri icra edilmiştir."

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