İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havaalanında ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçiyor
Güncel

Havaalanında ele geçirildi: Piyasa değeri 1 milyon lirayı geçiyor

Van'da valizlerinde 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirilen 4 İran uyruklu, havaalanında gözaltına alındı.

AA21.12.2019  16:08 - Güncelleme: 21.12.2019  16:13

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu M.K, S.J, M.G. ve J.G, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durduruldu.

Şüphelilerin valizlerinde, 83 kilo 300 gram trüf mantarı bulundu. Toplanması ve ticareti izne bağlı olan mantarı kaçak yollarla satmaya çalıştıkları gerekçesiyle şüpheliler gözaltına alındı.

Ele geçirilen trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu, kilosunun ise 14 bin liradan satıldığı belirtildi.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta
İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

İmza sonrası Türkiye, Almanya ve Rusya ayakta

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz
Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Yaptırım imzasından hemen önce duyurdular: Çekiliyoruz

Türkiye karşıtlığında anlaştılar
Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Türkiye karşıtlığında anlaştılar

Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var
Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var

Okyanusta Türk gemisinde dehşet: Ölü ve yaralılar var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.