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Havacılık merkezinde iki ayrı hilal oluşturularak 'Cumhuriyet' fotoğrafı çekildi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde bin kişinin katılımı ile akrobasi uçağının yanına iki ayrı hilal oluşturularak 'Cumhuriyet' fotoğrafı çekildi.

  • DHA
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde, 5'inci Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. çekim için merkeze gelen bin kişi ellerinde Türk Bayraklarıyla kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in akrobasi uçağının yanında toplandı. Uçağın yanında iki ayrı hilal oluşturulması dorene ile havadan çekildi. Fotoğraf çekiminin ardından Semin Öztürk Şener nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.

 
 

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