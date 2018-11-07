HAVAİST hatlarına yenisi eklendi

İstanbul Havalimanı'nda toplu ulaşım hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Otobüs AŞ'ye HAVAİST'in sefer saatleri revize edilirken, havaalanı ile otogarlar arasında entegre bir hat daha sisteme eklendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'na "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti veren HAVAİST'in seferleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla revize edildi.

Gelen talep üzerine alınan revizyon kararı, ilk bir haftada yapılan seferlerde belirlenen servis bekleme sürelerini azaltmak amacıyla alındı.

Sefer sayıları artırıldı

Daha önce 40 olan günlük sefer sayısı; her hat için günlük 10 sefer eklenerek ortalama 50 sefer olarak yeniden planlandı. Planlanan hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 20 merkezden yolcu alabilecek şekilde ayarlandı.

THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 20 lokasyon; metro, metrobüs, deniz araçları, otobüs ve minibüs entegrasyonu dikkate alınarak belirlendi.

Buna göre; Taksim - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19), Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1), Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) ve TÜYAP - Bahçeşehir - İstanbul Havalimanı (İST-2) hatlarının sefer saatleri, yeniden gidiş-dönüş olarak düzenlendi.

Yeni bir hat ekledi

Dört hat için sefer sayılarında artışa gidilirken alınan son kararla mevcut hatlara bir de yeni hat eklendi. UKOME kararıyla, 29 Ekim'de açılışı yapılan ve 31 Ekim'de ise yolcu taşınmaya başlanan dört mevcut hatta "15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı" da eklenmiş oldu. Bundan böyle bu yeni hatta da İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti verilecek.

8 Kasım Perşembe günü başlayacak uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. Yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli hizmet verecek olan HAVAİST, İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler İstanbulkart ile yapılabiliyor.