12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6109
  • 6,3138
  • 233.2
  • 94.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Havaist sefer sayısını bin 900'e çıkartacak

İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Havaist, günlük 140 olan sefer sayısını bin 900'e çıkartacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite hizmet vermeye başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Otobüs AŞ'nin firması Havaist, sefer sayısını bin 900'e çıkaracak.
 
Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite ile hizmet vermesi planlanan İstanbul Havalimanı'na ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı.
 
Bu kapsamda, 31 Ekim 2018'de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuş programına göre 18 otobüs ile karşılıklı günlük 60 sefer gerçekleştirerek ulaşım hizmetine başlayan, sonraki aşamalarda sefer sayılarını 140'a çıkartan Havaist, yeni planlama yaptı.
 
Metro, metrobüs, otobüs, deniz hatları, minibüs ve şehirler arası yolcuları kullanabileceği otogar ve cep otogarı entegrasyou dikkate alınarak planlamaya göre sefer sayısı 140'tan günlük bin 900'e çıkartıldı.
 
Havaist, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla birlikte 150 otobüsle, 20 ayrı hatta, 65 noktada karşılıklı olarak bin 900 sefer gerçekleştirerek günlük 90 bin yolcuya hizmet sağlayacak.
 
Havaalanına "Bagajlı Lüks Taşımacılık" hizmeti verecek olan Havaist'in tüm araçları, en son teknolojiye sahip, koltuk arkalarında LCD ekranlar, USB şarj dolum üniteleri, ücretsiz internet hizmeti sunan otobüslerden oluşacak.
 
20 ayrı hatta çalışacak otobüslerin standartları, görevli şoförlerin hizmet kriteri ve trafik kurallarına uygunluğu şirket tarafından titizlikle denetlenecek. Hizmet verdiği 31 Ekim 2018'den bu yana 110 bin kişiye ulaşım hizmeti veren Havaist, İstanbul Havalimanı'na kolay, konforlu ulaşımın sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek.
 
Araçlar karşılıklı olarak 15 ile 40 dakikada bir sefer düzenleyerek insanları adreslerine güvenli şekilde ulaştıracak.
 

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir ilçe için daha karar verildi! Yeniden sayılacak

Bir ilçe için daha karar verildi! Yeniden sayılacak

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Suudi Arabistan devi Apple'ı geçti

Suudi Arabistan devi Apple'ı geçti

KKTC polis teşkilatında FETÖ depremi

KKTC polis teşkilatında FETÖ depremi

HDP'li Ahmet Şık tazminata mahkum edildi

HDP'li Ahmet Şık tazminata mahkum edildi

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm
 

POPÜLER HABERLER

Yok böyle bir otomobil tutkusu

Yok böyle bir otomobil tutkusu

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

İlk kez Gümüşhane'ye geldiler

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA