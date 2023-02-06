Havalimanı pisti yarıldı! Araçlar göçüklerin içine devrildi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki deprem, Hatay merkez ve ilçelerinde de büyük yıkıma yol açtı.

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. İskenderun ilçesinde ise aralarında devlet hastanesinin de bulunduğu 20'nin üzerinde bina yıkıldı.

Serinyol ilçesinde de askeri birliğe bağlı bir binanın çöktüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Günün ağarmasıyla birlikte depremin boyutunun gözler önüne serildii.



HAVALİMANI PİSTİ YARILDI



7.4 şiddetindeki depremin ardından yolun yarıldığı ve seyir halindeki araçların, göçüğün içine devrildiği görüldü.

Amik Gölü kurtularak yapılan Hatay havalimanının pisti kullanılamaz hale geldi. Pist ve bağlantı yolları ortadan yarıldı.

DEPREMİN ARDINDAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PATLADI



Topboğazı Köyü Muhtarı Bilal Alpdoğan, köyün 200 metre altında ve 3 kilometre mesafede iki ayrı noktada depremle birlikte patlama ve sonrasında yangın çıktığını kaydetti.

