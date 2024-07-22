İSTANBUL 35°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2024 Pazartesi / 16 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0888
  • EURO
    36,0483
  • ALTIN
    2558.09
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havalimanında kaza kurşunu! Polis bacağından yaralandı
Güncel

Havalimanında kaza kurşunu! Polis bacağından yaralandı

Batman Havalimanı'ndan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah kontrol noktasından silahını alacağı esnada görevli polis memuru F.D. tarafından kazara bacağından vuruldu. Yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Havalimanında kaza kurşunu! Polis bacağından yaralandı
ABONE OL

Olay akşam saatlerinde Batman Havalimanı'nda meydana geldi. VF-4115 sefer sayılı uçakla Batman'dan Ankara'ya gidecek olan komiser yardımcısı M.A.D. silah teslim noktasında tabancasını teslim etti. Görevli polis memuru F.D., kontrol bidonu içerisinde kontrol ederken, tabanca ateş alarak M.A.D.'yi bacağından yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. M.A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A.D. şikayetçi olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.