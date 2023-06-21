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Havalimanında stoklandığı öne sürülen otomobillerin rent a car araçları olduğu iddia edildi

Diyarbakır Havalimanı otoparkında araç stokunun yapıldığı iddiası üzerine harekete geçen Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü personelleri havalimanında denetim yaptı. Denetim sonucunda araçların stok için otoparka konulmadığı öğrenildi.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 20:09 - Güncelleme:
Havalimanında stoklandığı öne sürülen otomobillerin rent a car araçları olduğu iddia edildi
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Bağlar ilçesinde yer alan Diyarbakır Havalimanı otoparkında eksi 1'inci katta mevcut görüntülerde ambalajlı ve plakasız yaklaşık 13 aracın park halinde görülmesiyle 'araç stokçuluğu' iddiası öne sürüldü. İddialar üzerine Ticaret İl Müdürlüğü nün harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, araçların özel bir rent a car şirketine ait olduğu ve hepsinin plakasının mevcut halde bulunduğu öne sürülerek herhangi bir işlemin başlatılmadığı ileri sürüldü.

Otopark yetkilisinden edinilen bilgilere göre, plakasız ve ambalajlı araçların plaka, sigorta ve kasko işlemlerinin ardından Kurban Bayramı'na kadar hizmete sunulacağı öğrenildi. Öte yandan, il müdürlüğünün durumu öğrenmesi üzerine bahsi geçen yere gidilmesiyle herhangi bir stokçuluğun yapılmadığının belirtildiği öne sürüldü.

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