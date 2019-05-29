Havalimanındaki valizden uyuşturucu çıktı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 4 kilo 820 gram uyuşturucu ele geçirildi.
- AA
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda dün bir valizde yapılan aramada, valizin astar kısmına gizlenmiş 4 kilo 820 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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