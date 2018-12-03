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Havalimanlarında engelsiz ulaşım

Engelli veya hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara hava yolu seyahatlerinde gerekli kolaylığın sağlanmasına ilişkin yükümlülükleri yerine getiren havacılık işletmelerine verilen 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' sertifika sayısı 75'i buldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2009'da başlattığı ve Türkiye'nin bu alandaki öncü projelerinden biri kabul edilen "Engelsiz Havalimanı Projesi"ni, 2015'te yayımladığı talimatla yasal düzenlemeye dönüştürdü.

"Engelli veya Hareket Kabiliyeti Kısıtlı Havayolu Yolcuları Talimatı", havalimanı işletmecileri, terminal işletmecileri, hava yolu şirketleri ve yer hizmetleri kuruluşlarının sertifika almak için yerine getirmesi gereken yükümlülükleri belirliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 33 havalimanında talimatı karşılayarak "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" sertifikası almaya hak kazandı. Bu kuruluşun yanı sıra 8 terminal işletmecisi birer, yer hizmeti kuruluşlarından TGS (Turkish Ground Services) 8, HAVAŞ 16, ÇELEBİ 7 havaalanında gereklilikleri yerine getirdi. Hava yolu kuruluşlarından Corendon, SIK-AY ve Sunexpress de talimata uygun adımları atarak sertifika aldı. Böylece işletmelere verilen toplam "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" sertifika sayısı 75'e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Avrupa Birliği projesi olarak 16 Ağustos 2017'de başlattığı "Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlılığı Olanlar İçin Ulaşım Hizmetlerine Erişilebilirliğin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında SHGM'nin çalışmaları devam ediyor.

"Hava Ulaşım" çalışma grubunun yanı sıra "Kara Yolu ve Kentsel Ulaşım", "Demir Yolu Ulaşım", "Deniz Ulaşımı" ve "Entegre Ulaşım" olmak üzere toplam 5 çalışma grubu bulunuyor.

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