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Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen göçerlerin mesaisi başladı

Havanın ısınmasıyla Muş'a gelen göçerler, sürülerini çıkardıkları yüksek rakımlı yaylalarda otlatıyor. Yaylacılar, yaz mevsimi boyunca burada hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 10:59 - Güncelleme:
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Yaz mevsiminin sıcak geçtiği illerden gelen göçerler, Bulanık ve Varto ilçelerinin yüksek kesimleri ile Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesindeki yaylalarda konaklamaya başladı.

Yaylacılar, yaz mevsimi boyunca burada hayvanlardan elde ettikleri sütten hazırladıkları ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.

Çoban Muharrem Erdenci, yaklaşık bin küçükbaş hayvanla Diyarbakır'dan yola çıktıklarını belirterek, 11 günlük zorlu yolculuğun ardından Kozma Dağı'na ulaştıklarını anlattı.

Erdenci, Muş'un yaylalarında 5 ay kalacaklarını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Şenyayla bölgesine gelen besici Abdurrahman Ok da 25 gündür hayvanlarla yolculuk yaptıklarını aktardı.

Muş'un verimli yaylalara sahip olduğunu dile getiren Ok, şunları kaydetti:

"Şenyayla'da belli bir süre kaldıktan sonra Bulanık ilçesindeki yaylalara gitmek için yola çıkıyoruz. Burada yaklaşık 5 ay kalarak hayvanlardan elde ettiğimiz sütten yapacağımız ürünleri satıp, ailelerimizi geçindirmeye çalışacağız. Mesleğimiz zor ancak geçimimizi hayvancılık dışında sağlayabileceğimiz başka bir işimiz yok. Biz zor şartlarda hayvancılık yapıyoruz, geçim kaynağımız hayvancılıktır."

  • göçer
  • hayvancılık

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