Balıkesir'in Havran ilçesinde polis 2 göçmen kaçakçısını yakaladı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında "Göçmen Kaçakçılığı Yapma" suçundan arama kararı bulunan İ. I. ve T. B. isimli kişileri, başarılı bir operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen kişiler tutuklanarak Havran Cezaevi'ne gönderildi.