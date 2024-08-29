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Havuz başında güneşlenirken kafasına baca düşen kadın hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz başında güneşlendiği esnada kafasına baca parçası düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA29 Ağustos 2024 Perşembe 13:48 - Güncelleme:
Havuz başında güneşlenirken kafasına baca düşen kadın hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda tatil yaptığı otelin havuz kenarında güneşlenirken, rüzgarın etkisiyle çıkan baca kapağının başına düşmesi sonucu ağır yaralanan hemşire Hanım Kaya Orakcı (37) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari'de bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Orakcı'nın ölüm haberi eşi ve yakınlarını gözyaşına boğdu. 2 çocuk annesi olan Hanım Kaya Orakcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşi ve yakınları tarafından teslim alındı.

CENAZE HAKKARİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Orakcı'nın Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan cenazesi havayolu ile önce Van'a ardından da toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye götürüldü. Cenazeyi teslim alan kardeşi ve yakınlarının oldukça üzgün oldukları gözlendi. Öte yandan, otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağının rüzgarın etkisiyle yerinden çıkarak havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümüne neden olmasından dolayı ailenin otelden davacı ve şikayetçi olacağı avukatların işlemlere başladığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan otel müdürü M. D.'nin ise Jandarma'da ki ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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