Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan 10 yaşındaki Nira kurtarılamadı

DHA 13 Ağustos 2021 Cuma 09:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 09:43

Hollanda'da yaşayan tatil için Türkiye'ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi. Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan Nira yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira'yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.