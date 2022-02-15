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Havyarı 2 milyon liralık! Son 3 ayda 4 kere görüldü

Elazığ'da, Karakaya Baraj Gölünde bir balıkçının ağlarına Sibirya Mersin balığı takıldı. İlk defa böyle bir türle karşılaşan balıkçı, büyük şaşkınlık yaşadıktan sonra hayvanı tekrar suya bıraktı. Balıkçı daha sonra Mersin Balığını tekrar suya bıraktı.

IHA15 Şubat 2022 Salı 13:41 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 13:41
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Elazığ'da Karakaya Baraj Gölünde balık avlamaya çalışan bir balıkçının ağına, Sibirya Mersin balığı takıldı. Ağı çekerken gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran balıkçı, bölgede ilk defa bu türden bir balık gördüğünü söyledi. Balıkçı daha sonra Mersin Balığını tekrar suya bıraktı.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Karakaya Baraj Gölünde görülmesinin önemli bir şeye işaret olduğunu ve mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Temizer, "Bu balıklar, Karadeniz'de, Marmara denizinde ve Kızıldeniz'de daha çok görülmektedir. Tuzlu sulardan tatlı sulara göç eden balıklardır. Bu balıklar genellikle denizlerden yumurtalarını bırakmak için iç sulara geçiyor. Kızıldeniz'den girip bir sürü barajı geçip de bu iç sularımızda görülmesi normal bir durum değil. Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine katkı sağlayabilir. Bu balığın havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi.

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