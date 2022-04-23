İSTANBUL 23°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2022 Cumartesi / 22 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7517
  • EURO
    15,9341
  • ALTIN
    915.671
  • BIST100
    2472.5
Güncel

Havza şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon (24), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

DHA23 Nisan 2022 Cumartesi 14:49 - Güncelleme:
ABONE OL

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un cenazesi askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne getirildi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan şehit Çon için burada tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınları, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Zülkif Dağlı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Babası Alper ve annesi Hafize Çon ile kardeşleri, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kamlık Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Kubilay Çon, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.