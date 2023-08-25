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Havza'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 13:43 - Güncelleme:
Havza'da feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Ender Tütüncü (42) idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Şehsafi Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez'in (25) kullandığı 05 FR 545 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Savrulan otomobillerden biri yolda ilerleyen Aslan Bilen (43) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Fatma Betül Tütüncü (41), Berk Tütüncü (8), Beren Tütüncü (13), Aslan Bilen (43), Kübra Eğilmez (22) ve 4 aylık bebek Aplarslan Eğilmez yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Eğilmez kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayhan Eğilmez'in Osmaniye İl Jandarma Komutanlığında jandarma uzman çavuş olarak çalıştığı ve izin dönüşü için Havza'nın Beyören Mahallesi'nden yola çıktığı öğrenildi.

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