İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2026 Çarşamba / 23 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,095
  • EURO
    51,0768
  • ALTIN
    7337.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hayal satıp para topladılar: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı şebekesine darbe
Güncel

Hayal satıp para topladılar: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı şebekesine darbe

İstanbul'da sosyal medya üzerinden verdikleri yasa dışı reklamlarla vatandaşlara yurt dışında oturma izni ve iş imkanı sağlama vaadinde bulunarak insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Şebekenin çok sayıda kişiyi farklı ülkeler üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkardığı tespit edildi.

AA11 Mart 2026 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Hayal satıp para topladılar: İstanbul'da göçmen kaçakçılığı şebekesine darbe
ABONE OL

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 zanlı, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, 4 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak mağdurlara ulaştıkları ve maddi menfaat elde ettikleri belirlenmişti.

Çalışmalarda, geçmiş dönemde bazı ülkeler tarafından yasa dışı göçün önlenmesine yönelik vize uygulamalarında yapılan değişikliklerin ardından, göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulunan kişilerin bu engelleri aşmak amacıyla mağdurları farklı ülkeler üzerinden transit şekilde taşıyarak, kara sınırlarından yasa dışı geçişleri organize ettikleri tespit edilmişti.

Mağdurların zor durumda bırakılarak aileleriyle irtibat kurulmak suretiyle para talep edildiği, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle yurt dışında lüks bir yaşam sürdükleri ve bu yaşantılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları bilgisine ulaşılmıştı.

Soruşturmada, ilgili ülke makamlarıyla paylaşılarak elde edilen bilgilerden 244 kişinin illegal yollarla ilgili ülkeye giriş yaptığı, 14 kişinin illegal yollarla giriş yaptığı ülkeden başka bir ülkeye geçtiği, 28 kişinin ilgili ülke tarafından deport edildiği ve 2 şahsın ilgili ülke adli birimlerinde gözaltında bulunduğu belirlenmişti.

Bu kapsamda yapılan eş zamanlı operasyonda İ.K, E.S, M.S. ve D.C.S. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, soruşturma kapsamında tespit edilen mağdurların, şüphelilerce maddi menfaat karşılığında yasal olmayan yollardan ABD'ye gönderildiği belirtilmişti.

Soruşturmada 6 şüphelinin belirlendiği ve ABD'ye gittiği tespit edilen mağdurların ilgili ülke tarafından da teyit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüphelilerden 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, Türkiye'de bulunan 4 şüpheli şahıs yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde gözaltına alınmıştır. Tüm suç türlerinde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürütülen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

  • istanbul
  • göçmen kaçakçılığı
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.