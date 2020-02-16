DHA 16 Şubat 2020 Pazar14:59 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 14:59

Tatar ile Feyzioğlu, TBB'nin organize ettiği toplantıya 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' toplantısında DHA'ya özel açıklamalar yaptı. Kapalı Maraş'ın 46 yıldır insanlığa kapalı olduğuna dikkat çeken Tatar, "Geçmişte, Kıbrıs müzakerelerinde burasının iade edileceği yönünde çeşitli görüşmeler yapıldı. Artık bir anlaşma umudu kalmadı. Bizler de Maraş'ın açılması yönünde bir irade ortaya koyduk" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Maraş'ı insan hakları temelinde açmak istediklerine dikkat çeken KKTC Başbakanı Tatar, bölgede eski sakinlerine iade ve uluslararası hukuk temelinde adımlar atılacağına işaret etti. "Bizler bölgeyi açarak insanlığa ve ekonomiye hizmet vermek istiyoruz" diyen Tatar, "Bu hayalet kent insanlığa yakışmıyor. Bu bir başarıdır" dedi.

Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara Türkiye'nin önemli destek verdiğine vurgu yapan Tatar şöyle devam etti:

"Buradan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Bakanlarımıza ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'na çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir süreci başlattık. KKTC için önemli tarihi bir dönem yaşanıyor. Çok büyük haksızlıklar yaşadık Kıbrıs'ta. Hala daha devam ediyor. Mücadeleyi bırakmayacağız. Burası vatandır, ecdattır. Aynı milletin evlatlarıyız. Doğu Akdeniz'de umutla geleceğe bakabileceğimiz ortam yaratıldı."

MARAŞ, KOÇ BAŞI OLACAK

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu da Kuzey Kıbrıs'a güneşin yeniden doğduğunu ifade ederek, "Kapalı Maraş'ı açıyoruz. Kıbrıs Türklerinin kararı ile Kapalı Maraş'ı açıyoruz. Kıbrıs Türkleri geleceğine yön verme kararlılığını gösterdi" dedi.

"Bizler, Kıbrıs Türkünün önünü açmalıyız" diyen Feyzioğlu, "Rumların kitlesel insan hakları ihlali olan ambargoya karşı olmak zorundayız. Burası yeniden dünyanın en değerli toprak parçasına dönüşecek. Kiri pası temizlenecek. Ekonomiyi 500 kat daha güçlendirecek. Kıbrıs meselesinin çözümünde bir koç başı olacak Maraş. Buranın eski sakinleri olan Rumlar, ABD'liler, İngilizler gelmek istiyor buraya" ifadelerini kullandı.

RUMLARA MESAJ: ENDİŞE YOK

Bölgedeki hukuksal sorunların insan hakları çerçevesinde çözüleceğine dikkat çeken Feyzioğlu, "Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla sorunların çözüleceğini" belirtti. Kıbrıslı Rumların endişelenmemesi gerektiğini ifade eden Feyzioğlu, "Kimse kimsenin malına el koymayacak. Yepyeni modern çağdaş bir şehir yapılacak burada. Maraş, ekonomide zirveye itmenin adımı" diye konuştu.