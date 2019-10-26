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'Hayalet Silah' şebekesi operasyonunda ele geçirilen silahlar sergilendi

İSTANBUL merkezli 10 ilde silah üretimi ve ticareti yaptığı belirlenen 4'ü İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli polis toplam 32 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen silah ve silah parçaları emniyette sergilendi.

  • DHA
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 22 Ekim'de İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da 3'ü silah imalathanesi olmak üzere 129 adrese düzenlediği baskında 4'ü polis toplam 83 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri adreslerde yaptığı aramalarda 54 tabanca, 520 gram metamfetamin, yaklaşık 7 bin mermi ile 50 şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 51'i Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kriminal Daire Başkanlığına bağlı İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde görevli 4 polis, şebeke lideri olduğu iddia edilen Mustafa K. ve Makine Mühendisi ortağı Mustafa A.'nın da aralarında bulunduğu toplam 32 kişi Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine sevk edildi. Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan ve henüz yakalanamayan 23 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin adreslerine ve silah imalathanelerinde ele geçirilen silah ve silah parçaları sergilendi. Şüphelilerin ürettiği anahtarlık şeklindeki 2 mermi kapasiteli suikast silahı ise silahlar arasında en dikkat çekeni oldu.

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