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  • ''Hayali ihracat'' şüphelilerine operasyon! 5 zanlı gözaltına alındı
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''Hayali ihracat'' şüphelilerine operasyon! 5 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da, yurt dışındaki paravan bir firma üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:03 - Güncelleme:
''Hayali ihracat'' şüphelilerine operasyon! 5 zanlı gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurt dışındaki paravan bir firmaya ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yazışmalarını araştırdıkları yurt dışındaki firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analizin yapılmasını talep etti.

İnceleme sonucunda, kurulan firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

  • Istanbul
  • hayali ihracat
  • sahte fatura

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