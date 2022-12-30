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Hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Isparta'da 15 yıllığına kiraladığı arazide iki kültür mantarı çadırı kurarak yetiştiriciliğe başlayan yüksek ziraat mühendisi, devletten aldığı hibe sayesinde çadır sayısını dörde çıkardı, üretimini artırdı.

AA30 Aralık 2022 Cuma 12:11 - Güncelleme:
Hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi
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Keçiborlu ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki yüksek ziraat mühendisi Özgür Kayaalp, 2021'de kültür mantarı yetiştirmeye karar verdi.

Kiraladığı arazide iki çadırda üretim yapan Kayaalp, şubatta Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Bakanlıktan aldığı 100 bin liralık hibe desteğe kendi bütçesinden 150 bin lira ilave eden Kayaalp, çadır sayısını dörde çıkardı.

Kayaalp, AA muhabirine, işletmeyi 120 metrekarelik bir alanda kurduğunu söyledi.

"Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" kapsamında aldığı hibe destekle işini büyüttüğünü belirten Kayaalp, "Uzman Eller Projesi, hem veterinerler hem de ziraat mühendisleri için gerçekten güzel bir çalışma. İki çadırımıza iki çadır daha eklediğimizde yarı maliyetini devlet karşılamış oldu. Bu, benim için çok büyük bir avantaj oldu." dedi.

Kayaalp, ürünlerini genelde pazarcılara sattıklarını, bazen de İstanbul'daki hallere gönderdiklerini ifade etti.

- "HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUM"

Mantar yetiştiriciliğinden önce Antalya'da gübre fabrikalarında yönetici olarak çalıştığını dile getiren Kayaalp, "Ziraat mühendisi olduğum için daha önceden mantarcılık üzerine bilgim vardı. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum." diye konuştu.

Kayaalp, yılda ortalama dört kez hasat yapıldığını ve her hasadın ortalama 20 bin lira kazandırdığını kaydetti.

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