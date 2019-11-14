‘Hayasız’ poza soruşturma

2018 yılında Türkiye’ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile İstanbul Boğazı’nda çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında şikayette bulunmuştu. Soruşturmada, Marisa Papen’in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen’in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi. Papen Kudüs’te ve Mısır’da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalmıştı.