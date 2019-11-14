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‘Hayasız’ poza soruşturma

Ayasofya'da eteğini kaldırarak ve Kapadokya’da da Türk Bayrağı’nın üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, ‘Hayasızca hareketlerde bulunmak’ ve ‘Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama’ suçlarından soruşturma başlattı.

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2018 yılında Türkiye’ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile İstanbul Boğazı’nda çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında şikayette bulunmuştu. Soruşturmada, Marisa Papen’in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen’in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.  Papen Kudüs’te ve Mısır’da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalmıştı. 

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