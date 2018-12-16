Hayata dönüş

Kani Öztürk (40), Kuzey Marmara Otoyolu’nda 28 Kasım’da yaşanan iş kazasında sağ kurtulan tek işçi oldu. Hayati tehlikeyi atlatarak servise alınan Öztürk, kazadan sonraki ilk adımlarını da yürüteç yardımıyla atmaya başladı. Eşi Güler Öztürk ve çocuklarının yanından hiç ayrılmadığı Öztürk, sağlığına kavuşup memleketi Samsun’a dönmek için gün sayıyor. Beton blokun üzerinde çalışırken olağan dışı bir şey hissetmediğini ifade eden Öztürk,“4 kişi düşmüşüz aşağıya, ben 3 gün sonra gözümü hastanede açtım. ‘Ben beton döküyordum burada ne işim var’ diye sordum” dedi.

Boşlukta kalmışım

Üzerine beton ve demirlerle yaklaşık 30 ton bir blokun düştüğünü öğrendiğini anlatan Öztürk, “Tam betona sıkışmamışım. Bizim aşağıda malzemelerimiz vardı. Ben boşlukta kalmışım. 30 metreden yere düşmüşüz. Zaten son ayağı yapıyorduk” diye konuştu. Öztürk, olay anını hiç hatırlamadığını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: Ben hiçbirinin farkında değilim. Yukarıdan nasıl düşmüşüm, nasıl inmişin onu da bilmiyorum. Bu bir mucize. Böyle bir şeyi normalde bana söyleseler inanamazdım. Göğüs kafesi kırık, kaburgalar kırık, ayak kırık, omurga kemiği kırık... Biz bunu ucuz atlatmışız. İyileştikten sonra bir daha inşaata çıkmayacağım. Zaten emekliliğime de az kaldı.