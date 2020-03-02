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Hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut oldu

Bursa'da hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ali Güngör, organ nakli bekleyen 5 kişiye umut oldu.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 15:05

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Ali Güngör’ün ailesi, diğer ailelere de örnek olması için çocuklarının organlarını bağışladı. Sağ böbreği 10 yıldır diyaliz hastası olan 55 yaşındaki bir erkek hastaya, sol böbreği 3 yıldır diyaliz hastası olan 47 yaşındaki bir erkek hastaya, karaciğeri 1 yıldır Kriptojenik Karaciğer Hastalığı teşhisi ile 1 yıldır uygun karaciğer bekleyen 48 yaşındaki bir kadın hastaya, korneası 23 yaşındaki bir erkek hastaya ve 29 yaşındaki bir kadın hastaya umut oldu.

Özel hastane yetkilileri organ bağışının hastalar için en büyük umut kapısı olduğunu belirterek, Güngör ailesinin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

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