İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1408
  • EURO
    38,0182
  • ALTIN
    2888.64
  • BIST100
    10085.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hayatını kaybeden pilot toprağa verildi

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Emir Gülal Nalcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

AA24 Eylül 2024 Salı 14:16 - Güncelleme:
Hayatını kaybeden pilot toprağa verildi
ABONE OL

Eğitim uçağının dün Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Emir Gülal Nalcı'nın cenazesi, Eyüpsultan'daki Pınar Camisi'ne getirildi.

Nalcı için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Nalcı'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Nalcı'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

- OLAY

Bursa'da dün, eğitim uçağının Yenişehir Havalimanı apron kısmına düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtilmiş, 2 pilotun hayatını kaybettiği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Kazada yaşamını yitiren pilotların Ünal Aster (61) ile Emir Gülal Nalcı (42) olduğu öğrenilmişti.

  • Emir Gülal Nalcı
  • Pilot
  • İstanbul Son Yolculuk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.