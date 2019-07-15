15 Temmuz... Unutma!

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Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz mapping gösterisi

Haydarpaşa Garı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına mapping gösterisi düzenlendi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı organizasyonunda, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy'e bakan yüzünde, 7 dakika süren mapping gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinlik saatinden 15 dakika önce yüzeye "Unutma" yazısı yansıtıldı ve geri sayım başladı. 15 Temmuz darbe girişimini anlatan 7 dakikalık video gösteriminin ardından 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları 25 dakika boyunca gar binası yüzeyinde yansıtıldı.

Etkinlik "Unutma" yazısının tekrar yansıtılması ile sona erdi.

 

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