Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü trafiğe açıldı Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı banliyö hattı yenileme çalışması kapsamında yıkılarak yeniden yapılan Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü, yaya ve araç trafiğine açıldı.