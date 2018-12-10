Hayrat Yardım'dan Suriye'deki mültecilere tıbbi yardım yapıldı

Hayrat Yardım'dan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Azez bölgesindeki mülteci kamplarını ziyaret eden kadın doğum, pediatri, çocuk cerrahisi, dahiliye, üroloji, psikiyatri, göz hastalıkları ve aile hekimleri, Suriyeli vatandaşları sağlık kontrolünden geçirerek çocuklara sünnet şöleni düzenledi.

Sağlık görevlilerince 900 hastanın muayene edildiği kampta, reçete yazılan 850 hastaya ilaç teminini de dernek sağladı. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti ihtiyacı olan 30 kişi ise Sağlık Bakanlığı yetkililerine bildirilerek hastaneye yönlendirildi.

Ayrıca, şölende 47 çocuk sünnet edilerek hediyeler dağıtıldı.