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Hayrete düşüren görüntü! Dağ yarıldı, sel suları fışkırdı...

Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişininde kaybolmasına sebep olan selin boyutunu anlatan yeni görüntüler ortayı çıktı. Selin adeta dağı deldiği görüntüler ortaya çıkarken, sağanak yağış ve dolu dün akşam Yenişehir ilçesini de vurdu.

IHA23 Haziran 2020 Salı 09:53 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 09:53
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Kestel ilçesi Dudaklı ve Kayacık köylerinde 5 kişinin ölümüne sebep olan selin ne denli büyük olduğunu vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Selin yaşandığı zaman çekilen görüntülerde sel sularının dağın içinden adeta bir dere gibi fışkırdığı görülüyor. Bu anlara ilk kez şahit olan vatandaşlar ise hayretler içinde bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyor.

Yenişehir ilçesinde dün akşam tekrar etkili olan aşırı sağanak ve dolu yağışı tarım alanlarını sular altında bıraktı.

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