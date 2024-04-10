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Hayrete düşüren miktar! Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin bayram sabahı Eyüp Sultan Camii çevresinde yaptığı uygulamada, dilenci kadının üzerinden yaklaşık 23 bin TL çıktı.

IHA10 Nisan 2024 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Hayrete düşüren miktar! Dilenci kadının üzerinden bakın ne kadar çıktı
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Eyüp Sultan Camii ve türbesini ziyarete gelenlerin huzurunu sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yoğun mesai harcıyor. Bayram sabahı da insanların manevi duygularını sömürerek kazanç sağlamaya çalışan kişi ya da kişilere yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaptıkları uygulamada H.G. (57) isimli kadının hareketlerinden şüphelendi.

Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan kadını Zabıta Müdürlüğü binasına götürdü. Burada ekipler tarafından kadının eşyalarında yapılan aramalarda, dilencilik yaparak temin ettiği tespit edilen yaklaşık 23 bin TL bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutulan tutanakla paraya el konulurken, kadın hakkında cezai işlem uygulandı.

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