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Hayvan hırsızları 120 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde farklı tarihlerde 56 küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 15:45
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Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Esence Mahallesi'nde yaşanan küçükbaş hayvan hırsızlıkları zanlılarının yakalanması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığından oluşan 3 özel ekip kuruldu.

Ekipler, söz konusu bölgede gerçekleşen ve teşebbüste kalan hırsızlık olaylarını araştırarak elde ettikleri 120 saatlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen ekipler, zanlıların kullandığı araçları da tespit etti.

Çalınan koyunların piyasadan düşük fiyata kasaplara ya da hayvan pazarında satıldıkları belirlendi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Göksun ve Afşin ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 56 küçükbaş hayvanı çaldıkları öne sürülen 7 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla biri de ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda canlı olarak ele geçirilen 5 koyun ise sahiplerine teslim edildi.

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