İSTANBUL 0°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0188
  • EURO
    6,591
  • ALTIN
    303.309
  • BIST100
    121015
Güncel

Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon

Erzurum'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA08.02.2020  17:48 - Güncelleme: 08.02.2020  17:48

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, 2 ilçede 60 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi. 4 Şubat günü de Erzurum, Ağrı, Batman ve Muş'ta 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ağrı'da 1, Batman'da 5, Muş'ta 8 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı. 4 şüpheli aranıyor.

TDK'nin Türkçe Sözlüğü akıllı telefonlarda

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Van'da çığ düştü
Van'da çığ düştü

Van'da çığ düştü

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması
Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

Merkel'in ziyareti işaret edildi: Almanya'dan önemli Türkiye açıklaması

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler
ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

ABD askerini ülkeden atmak için harekete geçtiler

Rum basınında geniş yer buldu
Rum basınında geniş yer buldu

Rum basınında geniş yer buldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.