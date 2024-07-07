İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hayvan otlatan genç kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
Güncel

Hayvan otlatan genç kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 21:46 - Güncelleme:
Hayvan otlatan genç kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti
ABONE OL

Sadıklı Mahallesi Deliktaş yaylasında hayvan otlatan 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, UMKE ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Poyraz'ın yerini tespit eden ekipler, arazinin engebeli ve dağlık olması dolayısıyla jandarmadan helikopter talep etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Poyraz, helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Poyraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.