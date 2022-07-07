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Hayvan otlatmaya giden 13 yaşındaki çocuk arazide silahla başından vurulmuş bulundu

Çorum'un Bayat ilçesinde arazide başından silahlı vurulmuş bulunan 13 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun evinden sabah saatlerinde hayvan otlatmak üzere ayrıldığı, bulunduğu yerde tabanca da olduğu öğrenildi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 17:02 - Güncelleme:
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Çamlıgüney köyünde çobanlık yapan bir kişi, hayvan otlattığı sırada arazide E.Ş.T'yi (13) hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin engebeli olması nedeniyle ambulans olay yerine ulaşamadı. Durumdan haberdar olan ailesi, bunun üzerine yaralı çocuğu ambulansın olduğu yere atla götürdü.

Sağlık ekiplerince başından silahla yaralandığı belirlenen çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan E.Ş.T, buradaki müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun evinden sabah saatlerinde hayvan otlatmak üzere ayrıldığı, bulunduğu yerde tabanca da olduğu öğrenildi.

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