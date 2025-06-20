İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6809
  • EURO
    45,7957
  • ALTIN
    4284.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hayvan sevgisi kılıfıyla 25 milyonluk vurgun

Sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen 10 şüpheli tutuklandı.

IHA20 Haziran 2025 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Hayvan sevgisi kılıfıyla 25 milyonluk vurgun
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Can Paticikler Koruma Derneği" adı altında sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için, vatandaşlardan toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmada MASAK raporu ve toplanan diğer deliller kapsamında tespit edilen 5 farklı derneğin, dernek yöneticileri ile ilgili kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen operasyonlarda toplam 12 şahıs hakkında arama, elkoyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanırken, şüphelilerden 4'ü kolluk güçlerince alınan savunmaları sonrası serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen SOHAYKO Dernek Başkanı E.Y.Y., Pati Koruyucuları Derneği Başkanı A.T., Pati Koruyucuları Derneği Yöneticisi V.E., Can Paticikler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı E.Ö., dernek yetkilileri T.Y., R.G., A.G., İ.K., M.Y.D. ve B.A. tutuklandı.

  • sokak hayvanları
  • vurgun
  • bağış
  • tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.