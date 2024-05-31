Hayvan transferi testlerine yeni düzenleme

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sığır Tüberkülozu ile Mücadele Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ari işletmeye hayvan transferinde 60 gün bekletilip test yapma kuralı, işletmeden ayrılmadan önceki 30 gün ya da yeni işletmeye geldikten sonraki 30 gün içinde yapılması şeklinde düzenlendi.

Yurt dışından gelen hayvanların ülkesinde veya bölgesinde arilik varsa Türkiye'ye girdikten sonra tekrar test yapılmayacak. Böylece, prosedürün Avrupa Birliği (AB) standartlarında olması sağlandı.

Ari işletmelerde yapılan rutin testlerde pozitiflik tespiti halinde, belirli koşullarda uzun yıllar ari olarak devam eden işletmeler düzenlemeyle 4 ayda ariliğini geri kazanacak.

Test kayıtları elektronik ortamda hazırlanarak, sahada çalışan personelin de işi kolaylaştırılacak.