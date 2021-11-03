Hayvanlara kimlik verip, mikroçip takıyorlar

AA 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:29 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:29

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulaması kapsamında merkeze bağlı Subatan köyüne giden ekipler, köpek ve atlar ile sahiplerinin bilgilerini alarak kimlik kaydı oluşturdu.

Atlara ruam hastalığı taraması için boyun kısmından mallein testi yapan ekipler, aynı zamanda mikroçip taktıkları atları takip altına aldı.

Aynı çalışmayı uyguladıkları köpeklere kuduz aşısı yapan ekipler, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

Kimlik ve mikroçip uygulamasıyla hem trafik kazalarına sebep olan hem de hırsızlık olaylarında kaybolan hayvanların tespit edilmesi amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, gazetecilere, köpeklere ve atlara kimliklendirme yaptıklarını söyledi.

Köpeklere mikroçip takmanın yanında kuduz aşısı da yaptıklarını aktaran Altıntaş, "Atlara da ruam taraması yapıyoruz. 3 gün sonra arkadaşlar kontrol edecekler ve herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman ruam testi yapacaklar." dedi.

Altıntaş, Tarım ve Orman Bakanlığının kayıt sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"Çiftçi kayıt sistemiyle arazileri ve küçükbaş ve büyükbaş hayvanları küpeleme sistemiyle kayıt altına alıyoruz. 2022 sonuna kadar da özellikle köpeklerin kimliklenmesini yapmakla yükümlüyüz. Sayamadığımız bir şeye hükmedemeyiz, yorum yapamayız ve proje de üretemeyiz. Dolayısıyla hem çiftçilerimizi ve arazilerimizi hem de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımızı kayıt altına aldık. Bugün itibariyle de hem köpekleri hem de atları kayıt altına almış olacağız. Bundan sonra da bunlarla ilgili politikalar ve problemlerin çözümleri yerine getirilecektir."

Kuduz hastalığının hayvanlardan insanlara geçtiğini hatırlatan Altıntaş, aşıyla birlikte hastalığın çaresinin de bulunduğunu anlattı.

Altıntaş, trafik kazalarının bazen yollara çıkan atlardan kaynaklı olduğuna değinerek, "Kaza olduktan sonra kazaya sebep olan hayvanın kime ait olduğunu bilmiyoruz ama çiplemeyle beraber bu hayvanın kime ait olduğunu bilmiş olacağız." ifadelerini kullandı.