TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara şiddeti incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu TBMM Genel Kurulunda, hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.