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Hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı kadın ölü bulundu

Trabzon'un Arsin ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı kadın arazide ölü bulundu.

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Başdurak Mahallesi'ndeki ormana hayvanlarını otlatmaya giden 71 yaşındaki Elmas Kotan'dan haber alamayan yakınları, kadını aramaya başladı.

Yakınları, yol kenarındaki uçurumun alt kısmında Kotan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kotan'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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