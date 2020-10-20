20 Ekim 2020 Salı 17:12 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:12

Hazal Tektaş ölümü ile ilgili son dakika... İstanbul Esenler'de dün gece yarısında akılalmaz bir cinayet daha yaşandı. Hazal Tektaş kendisi ile birlikte olmak isteyen Mehmet Ali Atış tarafından başından vurularak öldürüldü. Mehmet Ali Atış tarafından silahla vurularak öldürülen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan genç kızın arkadaşları, olay hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Hazal Tektaş cinayetinin detayları ve son gelişmeler.

Geçtiğimiz gün gece yarısı İstanbul Esenler Otagarı bağlantı yolu kenardında Mehmet Ali Atış (19) ile Hazal Tektaş (21) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma büyüyünce Tektaş oturduğu yerden kalkarak kaçmaya başladı. Mehmet Ali Atış'da Hazal Tektaş'ın peşinden gitti. Genç kızı yolun karşısına geçmeye çalıştığı anda cebinden çıkardığı silahla vuran Mehmet Ali Atış aynı tabanca ile kendini vurdu.

Mehmet Ali Atış, daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yoldan geçenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hazal Tektaş’a ilk müdahaleyi yaparak yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Tektaş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Atış’ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay dün gece yarısı İstanbul Esenler Otagarı Bağlantı Yolunda 03:00 sularında meydana geldi. Genç kız kendisi ile birlikte olmak isteyen Mehmet Ali Atış'ı reddetti. Hazal Tektaş oturduğu yerden bir anda kalkıp kaçmaya başladı. Mehmet Ali Atış'da genç kadının peşinden koşmaya devam ederken belinden çıkardığı silahı ateşledi ve genç kızı başından vurdu. Hazal henüz 19 yaşındaydı. Katil Mehmet Ali Atış Hazal'ı öldürdükten sonra aynı silahla kafasına dayadığı silahı ateşledi.

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın ölümünün ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Hazal'ın yakın arkadaşlarından alınan bilgiye göre Hazal ile Mehmet Ali Akış sevgili değildi. İddiaya göre Mehmet Ali Akış daha önce Hazal'ı kaçırmış ve üzerinde silahla yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. 19 yaşındaki Hazal Tektaş'ın yanındaki erkek tarafından katledilmesi gün boyu sosyal medyada da en çok konuşulan haberler arasında yer aldı.

Sabah'ın haberine göre; Hazal Tektaş'ın yakın dostları, Mehmet Ali Akış'ın Hazal'a 'saplantılı' olduğunu aralarında bir ilişki olmadığını ifade etti.

MEHMET ALİ AKIŞ DAHA ÖNCE HAZAL'I KAÇIRMAYA ÇALIŞMIŞ!

Mehmet Ali Akış'ın, daha önce de Hazal'ı kaçırmaya çalıştığı ifade edildi. Mehmet Ali Akış'ın Hazal'ı sürekli takip ettiği, tehditler savurduğu ve silah zoruyla taciz ettiği de iddia edildi.