Hazine ve Maliye Bakan Nebati: KOBİ'lerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

"KOBİ'LERİMİZİ VE İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEMEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini bildiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.